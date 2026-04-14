Dodici borse di studio | Il merito va premiato

Sono state assegnate dodici borse di studio in un'iniziativa dedicata a premiare il merito. Durante la cerimonia, gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza di riconoscere gli sforzi degli studenti e di incentivare il talento nel territorio. L'evento si è svolto con la partecipazione di studenti, familiari e rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno condiviso l'obiettivo di valorizzare l'impegno scolastico.

"Non possiamo trascurare il merito e tornate sempre nel vostro territorio". Positivamente categorici e soddisfatti l’assessore alla cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti e la presidente della Fondazione Polo Grossetano Gabriella Papponi Morelli in merito all’erogazione dei contributi per le vacanze studio all’estero degli studenti che si sono distinti per risultati scolastici, riconoscimento previsto dal Comune in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano. Si tratta della conclusione dell’iter del bando dedicato agli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato a vacanze studio all’estero procedendo all’erogazione delle 12 borse di studio, ciascuna delle quali di mille euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dodici borse di studio: "Il merito va premiato" Leggi anche: Sondalo premia il merito: 34 studenti ricevono le borse di studio 2026 Borse di studio Bim: 80.000 euro premiano il merito di 244 studentiSabato 11 aprile, nell’aula magna dell’Università di Bergamo situata in Piazza Sant’Agostino, si è svolta la cerimonia per la consegna delle borse di... BEST FREE FIREMUST WATCH AURA FORMING EDITS| FREE FIRE VIRAL TIK TOK VIDEO Argomenti più discussi: Borse di studio a.s. 2025/2026; Borse di studio per merito; AFAM: stanziati 2,25 milioni di euro per 300 borse di studio per studenti con protezione internazionale; Accademia Chigiana, borse studio per talenti del Sud. Saranno 15 le borse di studio garantite a studenti e ricercatori palestinesi grazie alla campagna di solidarietà promossa a Dicembre dalla Fondazione Il Cuore si scioglie e da Unicoop Firenze. Un’iniziativa che ha visto collaborare l’Università degli studi di Fire facebook Le Borse di oggi 13 aprile. Petrolio sopra i 100 dollari e balzo del gas dopo le parole di Trump x.com