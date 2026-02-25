A Sanremo 2026 Cristina D’Avena sarà rocker come noi Tra donne c’è solidarietà sfatiamo il mito di questa società Noi donne dobbiamo restare unite | così Le Bambole di Pezza

Le Bambole di Pezza sono la prima band interamente femminile a calcare il palco del Festival di Sanremo 2026 e unica band in gara quest’anno Il gruppo, composto da Morgana (chitarra solista), Cloe (voce), Dani (chitarra ritmica), Xina (batteria) e Kaj (basso), porta in gara il brano “Resta con me”, una power ballad scritta con Nesli che racchiude la loro filosofia: “Se si resta uniti e si tiene duro, si possono raggiungere obiettivi importanti”. Un inno alla “sorellanza” e un invito “a restare insieme nei momenti difficili”. Per la serata delle cover, la scelta è ricaduta su Cristina D’Avena, con cui canteranno “Occhi di gatto”: “Abbiamo creato una versione ‘bambolizzata’ della canzone e sarà molto rock proprio come ha voluto lei”. Subito dopo il Festival, la band tornerà alla sua dimensione naturale, il live, con un tour nei club che toccherà le principali città italiane da aprile a maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ispirare le bambine a suonare»

Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: “Punk? Estreme? Siamo solo donne libere. Che amano aiutarsi”

Temi più discussi: Sanremo 2026: sul palco dell’Ariston arrivano le Bambole di Pezza; Sanremo 2026, tutti i cantanti che partecipano al Festival per la prima volta. FOTO; Sanremo 2026: via al Festival, città in festa tra busker, green carpet e attesa per Big e giovani; Bambole di Pezza a Sanremo 2026: chi sono, la canzone e perché si chiamano così.

La svolta di Achille Lauro, co-conduttore a Sanremo 2026: Canto mia madre e sogno il cinemaRipubblichiamo questa intervista al musicista che stasera sarà sul palco dell’Ariston a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini ... repubblica.it

Bambole di Pezza a Sanremo 2026: chi sono, la canzone e perché si chiamano cosìLa rock band tutta al femminile, nata a Milano, sale per la prima volta sul palco dell’Ariston. E nella serata delle cover sarà accompagnata da Cristina D’Avena ... ilgiorno.it

Sanremo 2026, Cristina Giuntini e le impressioni della prima serata #Sanremo2026 x.com

Aspettando Sanremo... Ecco gli outfit delle passate edizioni... (quale vi piace di più) e chissà come sarà l'outfit scelto per la serata delle cover di venerdì (sicuramente stupendo ) FANS PAGE Cristina D'Avena FANS - facebook.com facebook