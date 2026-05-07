Ostia Pasolini e Caligari a confronto | inaugurata la mostra al Palazzo del Governatorato

Ostia ha aperto una nuova mostra al Palazzo del Governatorato che mette a confronto le opere di Pasolini e il film “Il gabinetto del dottor Caligari”. L’esposizione presenta fotografie, filmati e materiali di archivio che approfondiscono temi come i margini e le trasformazioni sociali. La mostra rimarrà aperta fino alla fine di luglio e propone un percorso tra arte, cinema e storia.

Ostia, 7 maggio 2026 – Anatomia di margini e mutazioni, Caligari e Pasolini a confronto, questo il titolo della mostra a ingresso libero inaugurata oggi pomeriggio, giovedì 6 maggio, all’interno dello splendido chiostro del palazzo del Governatorato, sede del X Municipio a Ostia Lido Due artisti di grande impatto a confronto, profondamente legati al territorio di Ostia Una mostra importante, in un confronto tra arte, letteratura e cinema, un omaggio a due colossi della cultura italiana Pasolini e Galiga ri, di grande impatto artistico ed emotivo, entrambe profondamente legati al territorio di Ostia, uniti da un fil rouge, quello delle periferie e dalla convinzione che l’arte arte possa essere atto di consapevolezza e denuncia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Ostia, riapre il Palazzo del Governatorato: restaurata la torre principaleOstia, 22 aprile 2026 – Il Palazzo del Governatorato di Ostia, sede del Municipio X di Roma Capitale, è stato riaperto ieri alla cittadinanza al... Pasolini e l’ombra del potere: il mistero di Ostia a Palazzo TeAndrea Speranzoni arriverà a Mantova venerdì 10 aprile per presentare il suo volume dedicato a Pier Paolo Pasolini all’interno della Sala dei Cavalli... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ostia, Caligari e Pasolini in dialogo: al Governatorato la mostra degli sguardi scomodi. Ostia, terminato il restauro nel Palazzo del Governatorato: era partito 12 anni faRestituiamo ai cittadini del nostro territorio e di tutta Roma un bene culturale di eccezionale pregio che da troppi anni era imprigionato nei ponteggi – ha commentato l’assessore municipale al ... romatoday.it Municipio Roma X: dopo 23 anni via i ponteggi, restaurato Palazzo del GovernatoratoA Ostia torna visibile il Palazzo del Governatorato dopo oltre due decenni di lavori e impalcature. Grazie a un intervento finanziato con fondi giubilari, l’edificio storico riapre ai cittadini, resti ... radiocolonna.it