Ostia riapre il Palazzo del Governatorato | restaurata la torre principale

Il Palazzo del Governatorato di Ostia ha riaperto ufficialmente ieri, dopo i lavori di restauro che hanno interessato la torre principale. La struttura, sede del Municipio X di Roma Capitale, è tornata accessibile alla cittadinanza al termine di una conferenza di presentazione. La riapertura segna il completamento di un intervento volto a recuperare l’edificio storico e a garantirne la fruibilità pubblica.

Ostia, 22 aprile 2026 – Il Palazzo del Governatorato di Ostia, sede del Municipio X di Roma Capitale, è stato riaperto ieri alla cittadinanza al termine della conferenza di presentazione del restauro della torretta principale. Per l’occasione i cittadini hanno potuto accedere ai piani superiori e al chiostro, dove è stata allestita una mostra dedicata alla storia dell’edificio e al ruolo che ha svolto nel tempo nella vita pubblica del territorio. Con questo intervento viene restituito alla piena fruizione pubblica uno dei luoghi più rappresentativi dal punto di vista storico, amministrativo e simbolico del Municipio X. L’ultimo restauro di...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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