Blitz antidroga a Borgo Vecchio un arresto e due denunce | sequestrato oltre mezzo chilo di hashish

I carabinieri sono intervenuti a Borgo Vecchio in un'operazione antidroga che ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni e alla denuncia di altri due giovani di 25 e 26 anni. Durante le perquisizioni in appartamenti e magazzini sono stati trovati e sequestrati oltre 500 grammi di hashish. L’uomo arrestato è stato portato nel carcere di Pagliarelli, mentre gli altri due sono stati segnalati alle autorità competenti.

Perquisizioni e sequestri di droga in appartamenti e magazzini a Borgo Vecchio. I carabinieri hanno arrestato un trentenne, ora rinchiuso al Pagliarelli, e denunciato a piede libero altri due ragazzi di 26 e 25 anni, accusati di produzione, traffico e detenzione di sostanze illecite.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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