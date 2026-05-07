Osteria dalla Gigia cartello contro i clienti | ?Si prega di non sostare davanti alla vetrina La lamentela dei negozianti vicini

A Treviso, un cartello affisso alla vetrina di un negozio invita i clienti a non sostare davanti allo spazio espositivo. La frase, “Si prega di non sostare davanti alla vetrina”, ha suscitato discussioni tra i commercianti vicini, alcuni dei quali hanno segnalato il disagio causato dalle persone che si fermano davanti all’esercizio. La questione riguarda la gestione dello spazio pubblico e i rapporti tra attività commerciali e frequentatori della zona.

TREVISO - Letto fuori contesto potrebbe sembrare una citazione "kafkiana", un paradosso, ma quel "non sostare davanti" affisso sulla vetrina di “Nobby”, negozio di abbigliamento femminile di via Barberia, acquista improvvisamente senso a partire dal venerdì sera. L'orario aperitivo del fine settimana rappresenta le due ore di fuoco per i negozianti dello storico vicolo: dalle 17 fino alla chiusura la stretta via si riempie di clienti a bere spritz e mangiare la mitica "mozza" in carrozza dell'Osteria dalla Gigia. Il risultato è che i negozianti nell'intorno si ritrovano con i propri ingressi intasati e a fine serata o l’indomani a ripulire una "scena del crimine".🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Osteria dalla Gigia, cartello contro i clienti: ?«Si prega di non sostare davanti alla vetrina». La lamentela dei negozianti vicini Notizie correlate Le Vetrine si colorano. Sfida contro la Roma, il coro dei negozianti: "Tutti con i rossoblù"Tutti uniti e tutti colorati di rossoblù per sostenere il Bologna nella grande sfida di giovedì contro la Roma allo stadio Olimpico. La tratta delle donne straniere nella Rete: “Foto e video in vetrina con le recensioni oscene dei clienti”Roma, 25 aprile 2026 – Cinquanta milioni di persone nel mondo – è stato calcolato - sono vittime di tratta. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Osteria dalla Gigia, cartello contro i clienti: ?Si prega di non sostare davanti alla vetrina. La lamentela dei negozianti vicini. Osteria dalla Gigia, cartello contro i clienti: «Si prega di non sostare davanti alla vetrina». La lamentela dei negozianti viciniTREVISO - Letto fuori contesto potrebbe sembrare una citazione kafkiana, un paradosso, ma quel non sostare davanti affisso sulla vetrina di Nobby, negozio ... ilgazzettino.it Ladro di mance all'osteria dalla Gigia, ruba il maialino e scappa: ripreso dalle telecamereTREVISO - Ripreso mentre ruba il maialino delle mance dalla Gigia. È la sorte toccata all’ennesimo ladro delle offerte (ormai si moltiplicano i casi nei locali Marca, dalle cassette per l’Advar alle ... ilgazzettino.it