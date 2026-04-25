Un rapporto recente rivela che circa cinquanta milioni di persone nel mondo sono vittime di tratta. Tra queste, molte sono donne straniere coinvolte in reti criminali che usano foto e video per promuoverle online. Le recensioni dei clienti sono spesso oscene e vengono pubblicate come parte di un sistema di sfruttamento. Gli approfondimenti indicano come questa attività si svolga attraverso piattaforme digitali, rendendo difficile il contrasto da parte delle autorità.

Roma, 25 aprile 2026 – Cinquanta milioni di persone nel mondo – è stato calcolato - sono vittime di tratta. Dentro a questo numero spaventoso c’è lo sfruttamento sessuale. Ma dove sono oggi le prostitute in Italia? Come riuscite ad avvicinarle? “Abbiamo sempre le unità di strada ma lavoriamo molto anche mappando i siti. Hanno nomi inequivocabili, ogni donna ha un profilo, gestito da uno sfruttatore. Quella diventa la sua vetrina. Ci sono foto e video, descrizioni. La cosa più agghiacciante è che sotto compaiono le recensioni dei clienti. Già: le donne come un prodotto, con un voto: si discute se la foto è reale, quanto costa “la prestazione”, cosa fa e quanto lo fa bene”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La tratta delle donne straniere nella Rete: “Foto e video in vetrina con le recensioni oscene dei clienti”

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