Ospiti si fa in due | la divertente commedia in scena nel Reggino

Una commedia in scena nel Reggino presenta una trama ricca di colpi di scena e battute spiritose, con personaggi che si scambiano dialoghi vivaci e situazioni che si susseguono rapidamente. Lo spettacolo, ispirato alle commedie americane degli anni Sessanta e Settanta, fa parte della XXXII Stagione Teatrale della Locride 2026. La rappresentazione promette di intrattenere il pubblico con un ritmo sostenuto e momenti di comicità.

Una commedia divertente, con continui capovolgimenti di situazioni, scambi esilaranti di persone e dialoghi frizzanti, nello stile delle commedie americane degli anni SessantaSettanta, per il prossimo imperdibile appuntamento della XXXII Stagione Teatrale della Locride 2026.La rassegna a cura.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate "C’era una volta il Nightclub" si fa in due: doppio appuntamento nel RegginoUn’atmosfera brillante e magica, musica dal vivo e comicità, per il prossimo appuntamento della Stagione Teatrale della Locride 2026. Al Teatro Moderno arriva la commedia divertente che parla di supereroiSi torna a ridere al teatro Moderno con la commedia Super! di Alessandra Merico e diretta da Andrea Palotto in scena in ben quattro repliche da... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Le voci della metro di Torino e Milano: Luciana Littizzetto le porta in tv [VIDEO]; Comicon Napoli 2026 - Barbascura X e Sio, il talk (super divertente) con il pubblico, tra animali e fobie; Romina Power a Belve: Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte; Sal Da Vinci in lacrime a Belve, Francesca Fagnani lo ha fatto crollare: perché. Telesveva. . #CAFFELLATTE S6 PT 115 Conduce Francesco Donato con Roberta Sgaramella. Ospiti in studio Rossella Loreta Santangelo e Sabino Barbarossa In collegamento Viviana Peloso - facebook.com facebook