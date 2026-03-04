C’era una volta il Nightclub si fa in due | doppio appuntamento nel Reggino

Nel Reggino si prepara un doppio appuntamento nel Nightclub, che si svolgerà durante la Stagione Teatrale della Locride 2026. L'evento propone un’atmosfera brillante e magica, con musica dal vivo e momenti di comicità, offrendo ai partecipanti un’esperienza ricca di intrattenimento. La serata si svolgerà in due appuntamenti consecutivi, attirando un pubblico vario e desideroso di divertirsi.

Un'atmosfera brillante e magica, musica dal vivo e comicità, per il prossimo appuntamento della Stagione Teatrale della Locride 2026. La rassegna, a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano, giunta alla sua XXXII edizione, apre le porte a uno spettacolo che riporta in vita la poesia e la leggerezza dei nightclub italiani degli anni Cinquanta e Sessanta. C'era una volta il Nightclub andrà in scena venerdì 6 marzo alle ore 21.00 a Caulonia Marina, all'Auditorium Casa della Pace "A. Frammartino", e sabato 7 marzo, alle ore 21.00, a Locri, all'Auditorium Palazzo della Cultura. La Direzione musicale è di Giovanni Zappalorto, la produzione del Centro Teatrale Meridionale.