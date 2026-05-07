Matthew Modine a Roma | debutto alla regia con un film in Italia

Un attore noto per le sue interpretazioni sul grande schermo ha deciso di fare il suo debutto alla regia in Italia. La produzione cinematografica sta iniziando le riprese a Roma, città scelta per il suo fascino e le sue location. Questa realizzazione rappresenta il primo progetto alla regia dell’attore, che si svolge interamente nel nostro paese. La decisione di girare in Italia è stata comunicata dagli organizzatori del film.

? Cosa scoprirai Cosa porterà Matthew Modine sul set romano con il suo debutto?. Perché l'attore ha scelto proprio l'Italia per la sua regia?. Quale nuovo progetto cinematografico vedremo girare tra Roma e Cinecittà?. Come influenzerà la visione di Modine il cinema italiano quest'estate?.? In Breve Elogio di De Sica, Fellini e del regista Matteo Garrone durante i David di Donatello.. Lavorerà a Roma fino a settembre per il progetto scritto Splendid Thing.. Riferimento al passato professionale con Mel Gibson sul set di Mrs. Soffel.. Le riprese si svolgeranno presso gli studi di Cinecittà durante l'estate.. Matthew Modine annuncia a Roma che dirigerà un nuovo film in Italia entro settembre, confermando il suo profondo legame con la tradizione cinematografica del Paese durante i 71esimi David di Donatello negli studi di Cinecittà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matthew Modine a Roma: debutto alla regia con un film in Italia Notizie correlate Leggi anche: Cinema, debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La salita” David di Donatello 2026, Modine: "Girerò in Italia mio primo film da regista"“E’ un onore venire in Italia e partecipare a qualsiasi tipo di evento qui, è il posto più bello del mondo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Matthew Modine ai David: Girerò un film in Italia fino a settembre; David di Donatello 2026, Modine: Girerò in Italia mio primo film da regista; L’edizione completa di Primo Piano Molise del 6 maggio. Matthew Modine ai David di Donatello 2026: «Girerò un film in Italia fino a settembre»Per molti versi il cinema è un'invenzione italiana Roma, 6 mag. (askanews) - Matthew Modine ospite ai 71esimi David di Donatello, negli Studi di ... ilmattino.it Matthew Modine a tutto tondo: Lucca mi è già entrata nell’anima. Non vedo l’ora di scoprirla...Arriva al Lucca Film Festival il primo dei grandi ospiti internazionali, Matthew Modine. Era il soldato Joker di Full Metal Jacket, il capolavoro di Stanley Kubrick che raccontava l’orrore della ... lanazione.it Francesco Sossai continua a sorprendere nella serata dei David, ma lui per primo è rimasto stupito dal ricevere il premio da un mito del cinema come Matthew Modine Il suo "Le città di pianura", rivelazione dell'ultima annata cinematografica, è una piccola p x.com la Repubblica. . Matthew Modine ha consegnato il David alla miglior regia a Francesco Sossai per Le città di pianura: “Ricevere il premio da Matthew Modine ha cambiato i miei piani e non so più cosa dire. Ringrazio i produttori che mi hanno sostenuto in que - facebook.com facebook