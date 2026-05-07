Ospedale VCO | il sindaco Pizzi diffida la Regione su Piedimulera

Il sindaco di una città del VCO ha inviato una diffida alla Regione riguardo alla situazione dell’ospedale di Piedimulera. La comunicazione nasce dopo che il Politecnico ha rilevato alcuni errori tecnici nel progetto di ampliamento dell’area ospedaliera. La questione riguarda anche le possibili ripercussioni sulla disponibilità e sull’accessibilità delle cure mediche per i residenti della zona. La decisione del sindaco si inserisce in un confronto più ampio sulla gestione del presidio sanitario locale.

? Cosa scoprirai Quali errori tecnici del Politecnico hanno scatenato la diffida del sindaco?. Come influirà la scelta di Piedimulera sull'accessibilità delle cure mediche?. Perché il rischio di chiudere il San Biagio preoccupa Domodossola?. Chi dovrà rispondere dei costi eccessivi previsti per il nuovo ospedale?.? In Breve Diffida notificata anche all'assessore Federico Riboldi e agli esperti del Politecnico di Torino.. Contestazione basata su errori tecnici dello studio redatto dal Politecnico di Torino.. Rischio chiusura ospedale San Biagio con possibile sostituzione tramite semplice ambulatorio.. Preoccupazione per aumento costi e tempi di realizzazione nel territorio del Verbano Cusio Ossola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale VCO: il sindaco Pizzi diffida la Regione su Piedimulera Notizie correlate Ospedale unico del Vco, il sindaco di Domodossola diffida il presidente della RegioneIl sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha inviato una formale diffida al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, per chiedere la sospensione... Ospedale unico del Vco, c'è l'ok definitivo: la nuova struttura si farà a PiedimuleraApprovata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte la localizzazione in cui realizzare il nuovo ospedale del Verbano Curio Ossola Ora è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Continua la battaglia di Domodossola contro l’ospedale di Piedimulera: diffida alla giunta Cirio; Ospedale nuovo. Pizzi lascia intendere azioni legali se la Regione non ferma iter progetto Piedimulera; Ospedale unico a Piedimulera, il sindaco Pizzi diffida Cirio - Ossola; Sanità, scontro in consiglio: il Pd accusa la maggioranza sul futuro del Castelli. Ospedale unico del Vco, il sindaco di Domodossola diffida il presidente della RegioneContinua la battaglia del primo cittadino domese contro la scelta della Regione Piemonte di realizzare il nuovo ospedale unico del Vco a Piedimulera ... novaratoday.it Nuovo ospedale unico del VCO, il consiglio regionale approva PiedimuleraQuaranta voti favorevoli (e due astenuti) dopo un iter di trent'anni per posare un sì definitivo, in attesa della prima pietra, alle fondamenta di un ospedale che promette di unire una provincia, dopo ... rainews.it VIDEO| Il manager dell'ospedale: «Giovani medici e più tecnologie vogliamo arginare la fuga di pazienti» - facebook.com facebook Bellezza e cura saranno i temi dell'incontro organizzato il 13 maggio dal @CortiledeiGenti dall'Ospedale Isola Tiberina - Gemelli: in dialogo insieme a me e al Prof. Valentini, Corrado Augias, Michelangelo Pistoletto, @JacopoVeneziani e @paola_saluzzi. x.com