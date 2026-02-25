Ospedale unico del Vco c' è l' ok definitivo | la nuova struttura si farà a Piedimulera

Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte la localizzazione in cui realizzare il nuovo ospedale del Verbano Curio Ossola Ora è ufficiale. Anche il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato, all'unanimità, la localizzazione del nuovo ospedale unico del Vco nel comune di Piedimulera. "Con l'approvazione da parte del Consiglio regionale entra finalmente nel vivo l'iter di realizzazione del nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola a Piedimulera - ha commentato il presidente della Regione Alberto Cirio -. Una localizzazione scelta dopo un attento confronto con il territorio, sulla base di valutazione tecniche a tutela della salute e della qualità dei servizi sanitari a servizio della comunità di questa provincia. Ora si passa alla fase operativa: la delibera infatti definisce lo stanziamento di 200 milioni di euro di risorse pubbliche per la realizzazione del nuovo ospedale a cui si aggiunge il potenziamento della rete della sanità territoriale". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

