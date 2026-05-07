Ospedale unico del Vco il sindaco di Domodossola diffida il presidente della Regione

Il sindaco di Domodossola ha inviato una diffida al presidente della Regione Piemonte, chiedendo la sospensione immediata di tutte le attività relative alla costruzione del nuovo ospedale unico del Vco nell’area di Piedimulera. La comunicazione è stata resa pubblica e si riferisce a una richiesta formale rivolta all’autorità regionale. La questione riguarda la fase di realizzazione del progetto ospedaliero nella zona indicata.

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha inviato una formale diffida al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, per chiedere la sospensione immediata di ogni attività legata alla realizzazione del nuovo ospedale unico del Vco nell'area di Piedimulera. La notifica è stata trasmessa per.🔗 Leggi su Novaratoday.it Ospedale Piedimulera. Domodossola diffida Cirio a proseguire con l'iter Notizie correlate Ospedale unico del Vco, c'è l'ok definitivo: la nuova struttura si farà a PiedimuleraApprovata all'unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte la localizzazione in cui realizzare il nuovo ospedale del Verbano Curio Ossola Ora è... Leggi anche: Foschini presenta la candidatura a sindaco: il momento pubblico con il presidente della Regione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Continua la battaglia di Domodossola contro l’ospedale di Piedimulera: diffida alla giunta Cirio; Ospedale Piedimulera. Domodossola diffida Cirio a proseguire con l'iter per la realizzazione della nuova struttura; Ospedale unico, si misura il rumore; Tigano su sanità locale. Ospedale unico del Vco, il sindaco di Domodossola diffida il presidente della RegioneContinua la battaglia del primo cittadino domese contro la scelta della Regione Piemonte di realizzare il nuovo ospedale unico del Vco a Piedimulera ... novaratoday.it Ospedale unico del VCO. La Regione garantisce su tempi, costi e progetto di curaSarà fortemente innovativo e competitivo sul quadrante orientale, afferma l’assessorato. Secondo le prime stime costerà 131 milioni di euro per la parte ospedaliera e 14 per il parcheggio. Per ... quotidianosanita.it Il Comune intende portare la questione, strategica anche per il nuovo ospedale unico, all’attenzione nazionale - facebook.com facebook