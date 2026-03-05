Foschini presenta la candidatura a sindaco | il momento pubblico con il presidente della Regione

Sabato 7 alle 10.30, presso il bar Ideal di Comacchio, si terrà la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Walter Cavalieri Foschini (Partito Democratico), espressione dell'area progressista che si prepara ad affrontare le prossime elezioni amministrative. All'iniziativa sarà presente anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che interverrà per portare il proprio saluto e condividere una riflessione sulle prospettive di sviluppo del territorio comacchiese e sul ruolo strategico che la Regione sta svolgendo a sostegno delle comunità locali. L'incontro rappresenterà il primo momento pubblico durante...