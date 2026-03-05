Non tutti si rendono conto di cosa voglia dire forse nemmeno io anni fa | Jasmine Paolini risponde alle critiche

Jasmine Paolini, tennista italiana, ha recentemente commentato le critiche ricevute, affermando che non tutti comprendono appieno cosa significhi affrontarle, nemmeno lei qualche anno fa. Nonostante abbia mantenuto sempre il sorriso, ha riconosciuto che alcune osservazioni sono state difficili da accettare. La sua risposta arriva dopo aver ricevuto commenti negativi riguardo alle sue prestazioni sportive.

Il suo sorriso non lo ha mai perso, ma per Jasmine Paolini alcune critiche sono stati difficili da digerire. Aveva abituato tutti bene, quindi è bastato un periodo di flessione per attirare qualche malumore attorno alle sue prestazioni. "Il messaggio è che non si può essere sempre al 100% e al massimo. Cercherò di tornare già qui a esprimere il mio livello", dice la campionessa toscana ai microfoni di Sky Sport prima del suo esordio al Wta 1000 di Indian Wells. Paolini sa già che giocherà contro Anastasia Potapova nel secondo turno, dopo il bye al primo: la tennista russa ha superato in tre set (4-6, 6-1, 7-5) la canadese Marina Stakusic.