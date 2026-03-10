In un ateneo, si sta svolgendo un confronto sui linguaggi dell’accessibilità per rendere i luoghi della cultura più inclusivi. L’obiettivo è superare le barriere fisiche e sensoriali che limitano la partecipazione di tutti. Il dibattito coinvolge esperti e rappresentanti delle istituzioni, che discutono di strategie e strumenti per migliorare l’accessibilità degli spazi culturali.

Come rendere davvero accessibili i luoghi della cultura, superando le barriere fisiche, sensoriali e cognitive? È a questa domanda che proverà a rispondere il convegno "I linguaggi dell’accessibilità e della fruizione ampliata del patrimonio culturale", in programma oggi alle 15 nell’Aula Shakespeare del Polo Giorgio Tucci dell’Università di Macerata, in via Morbiducci. L’evento sarà fruibile anche online con sottotitoli in tempo reale e traduzione simultanea in Lingua dei Segni Italiana. Per informazioni: www.unimc.it. Punto di partenza è il "Manuale di progettazione per l’accessibilità e la fruizione ampliata del patrimonio culturale. Dai funzionamenti della persona ai funzionamenti dei luoghi della cultura", pubblicato nel 2024 da Cnr Edizioni e curato da Gabriella Cetorelli e Luca Papi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Focus sui linguaggi dell’accessibilità, confronto in ateneo

