Aranova confronto pubblico con l’amministrazione | focus su sfalci servizi e criticità idrogeologiche

Ieri ad Aranova si è tenuto un incontro pubblico organizzato dal Gruppo Storico, con l’obiettivo di discutere con l’amministrazione comunale di questioni legate al territorio. Alla riunione hanno partecipato numerosi cittadini, interessati a confrontarsi su temi come gli interventi di sfalcio, i servizi locali e le criticità legate alla stabilità del territorio in relazione alle condizioni idrogeologiche. L’assemblea si è svolta in un clima di discussione aperta e partecipata.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – Grande partecipazione ieri ad Aranova per l’assemblea pubblica organizzata dal Gruppo Storico, promossa come momento di confronto con l’amministrazione comunale sui principali temi che riguardano il territorio. All’incontro hanno preso parte il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, la delegata al decentramento amministrativo e la consigliera Francesca De Pascali. Nel corso dell’assemblea sono stati affrontati alcuni dei dossier più sentiti dai residenti, a partire dalla questione degli sfalci, fino ad arrivare allo stato delle opere e dei servizi previsti per Aranova, con particolare attenzione alla piazza, all’ apertura degli uffici comunali e al tema del superamento delle criticità idrogeologiche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Chieti, confronto tra amministrazione e associazioni civiche: focus su disabilità e culturaPrimo incontro istituzionale tra Comune e realtà del territorio, Theate Magnum ribadisce l’impegno sui diritti e sull’accessibilità A renderlo noto è...