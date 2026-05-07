Ospedale di Locri rinnovati pronto soccorso e sala operatoria all' avanguardia
Domani alle 11.30 si terrà l'inaugurazione ufficiale dell'ampliamento dell'ospedale di Locri, con il taglio del nastro. L'Asp di Reggio Calabria aprirà le nuove strutture, tra cui il pronto soccorso e la sala operatoria, recentemente rinnovate. La cerimonia si svolgerà presso il presidio ospedaliero, con la presenza delle autorità e dei rappresentanti dell'ente sanitario.
Taglio del nastro, domani venerdì 8 maggio, alle ore 11.30, a Locri. L’Asp di Reggio Calabria inaugurerà ufficialmente il nuovo pronto soccorso e la rinnovata sala operatoria del presidio ospedaliero. Un intervento radicale che consegna al territorio una struttura moderna, tecnologicamente.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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