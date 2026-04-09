Oculistica all’avanguardia a Como | pronto soccorso dedicato nuove tecnologie e chirurgia 3D Cosa cambia

A Como, l’unità di oculistica dell’Asst Lariana ha annunciato una serie di miglioramenti nei servizi dedicati alla cura degli occhi. È stato istituito un pronto soccorso specifico per emergenze oculari, sono state adottate nuove tecnologie e sono stati definiti percorsi più semplici per i pazienti. La riorganizzazione mira a potenziare l’assistenza e a offrire interventi più avanzati, tra cui la chirurgia 3D.

Un pronto soccorso dedicato agli occhi, tecnologie di ultima generazione e percorsi più chiari per i pazienti: l’Oculistica dell’Asst Lariana si riorganizza e amplia i servizi.La novità più concreta è l’attivazione di un pronto soccorso oculistico dedicato, operativo tutti i giorni dalle 8 alle. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Nuovi primari, pronto soccorso all'avanguardia e nuove strutture: come cambierà volto l'ospedale di Rimini Chirurgia cataratta e retina al Sant’Anna, arriva il 3D in sala operatoria: cosa cambia per i pazientiL’Oculistica di Asst Lariana ha introdotto un sistema di visualizzazione tridimensionale (3D), destinato a supportare l’attività chirurgica, in... Temi più discussi: Koelliker l’oculistica guarda avanti; Chieti apre la strada alla chirurgia oculistica del futuro: arriva il robot che sfida i limiti dell’occhio umano; Chieti, arriva il robot per la chirurgia della retina: al Ss. Annunziata via alla sperimentazione; L’Ospedale di Cremona all’avanguardia nei trapianti di cornea: 50 interventi in un anno. Oculistica all’avanguardia a Como: pronto soccorso dedicato, nuove tecnologie e chirurgia 3D. Cosa cambiaAll’Asst Lariana attivo un servizio oculistico con specialista tutti i giorni dalle 8 alle 19, con copertura anche notturna per le urgenze. Nuovi percorsi e tecnologie per cure più rapide e precise ... quicomo.it Salute degli occhi dei bambini, inaugurato un ambulatorio all'avanguardiaL'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi ha inaugurato un nuovo ambulatorio oculistico all'avanguardia, destinato a diventare un pilastro fondamentale per garantire diagnosi sempre più precoci, cure ... corriere.it CHECK UP DELLA VISTA DA QUANTO NON FAI UN CONTROLLO COMPLETO DEI TUOI OCCHI Con Eurottica è possibile fare una visita Oculistica con prezzo in convenzione Cosa aspetti prenota ora il tuo appuntamento prima che finisc - facebook.com facebook