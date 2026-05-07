Ospedale di comunità | Quei lavori dimezzati

A Umbertide torna a salire la polemica sull’ospedale di comunità, dopo che il Partito democratico ha criticato i lavori di ristrutturazione, sostenendo che siano stati dimezzati rispetto a quanto programmato. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulla gestione della sanità regionale da parte della precedente amministrazione, guidata dalla giunta targata Tesei. La questione riguarda principalmente le modalità e le tempistiche degli interventi di ristrutturazione dell’ospedale.

UMBERTIDE - Nuove polemiche sull’ ospedale di Umbertide, con il Pd che mette nel mirino la gestione della sanità da parte della giunta regionale precedente targata Tesei. I Dem si dicono preoccupati per i lavori di ristrutturazione del nosocomio, in ritardo. Da qui una lettera del gruppo consiliare del partito (Filippo Corbucci, Spartaco Montanucci, Tiziano Riberti, Tommaso Fiorucci, Sauro Anniboletti) al Direttore generale della USL Umbria 1 Emanuele Ciotti, per esprimergli "le preoccupazioni dei cittadini, degli utenti dei servizi ospedalieri e degli operatori sanitari che vi lavorano". "La nostra – si rimarca nella nota - è una richiesta di aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori circa il consolidamento sismico dell’Ospedale, e sui tempi di realizzazione del nuovo ospedale di comunità e della Casa di comunità".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale di comunità: "Quei lavori dimezzati" Nuovo ospedale di comunità Notizie correlate Ospedale di Comunità, l’ASL chiede gli atti di proprietà per sbloccare i lavoriTempo di lettura: < 1 minutoOspedale di Comunità, passi avanti per la ripresa dei lavori. I lavori al nodo ferroviario di Seveso: treni dimezzati da lunedì 4 maggio: 8 mesi di disagi per i pendolariSeveso (Monza e Brianza) – Dopo il ponte del Primo maggio il rientro al sarà lavoro più difficile per migliaia di pendolari che prendono il treno a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ospedale di comunità: Quei lavori dimezzati; Sanità, rivoluzione nel Sulcis: al Santa Barbara di Iglesias nasce il primo Ospedale di Comunità; Primi quattro ricoveri all'ospedale di comunità di Bacoli; Riforma della medicina generale: il coraggio di dire no al ministro Schillaci. Bacoli, l’ospedale di comunità accoglie i primi ricoverati: «Svolta per l’assistenza»Il primo ospedale di comunità nel centro storico di Bacoli: la direzione dell'Asl Napoli 2 Nord, con il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, ha visitato la nuova struttura sanitaria ... ilmattino.it Primi quattro ricoveri al nuovo Ospedale di ComunitàPrimi quattro ricoveri nella nuova struttura sanitaria di via Gaetano De Rosa a Bacoli: entra nel vivo l’attività dell’Ospedale di Comunità dell’ASL Napoli 2 Nord, destinato alla gestione dei pazienti ... ilfattovesuviano.it Dal civico 322 si accede al sotoportego de l'ospealeto ovvero quel che resta dell'Ospedale di San Pietro, situato sull'isola della Giudecca a Venezia, storica istituzione fondata nel 1316 da Pietro Brustolato, come si può leggere nella targa in marmo; era un osp - facebook.com facebook