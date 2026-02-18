L’ASL di Avellino ha richiesto al Comune di Montella gli atti di proprietà dell’Ospedale di Comunità, causando un’accelerazione nei lavori di riqualificazione. La richiesta mira a risolvere l’impasse con i Padri Francescani, che controllano la struttura. La documentazione richiesta è essenziale per procedere con i lavori di ristrutturazione, fermati da mesi a causa di questioni amministrative. La ripresa dei lavori dipende dall’ottenimento di questi atti, che consentirà di avviare i cantieri e di completare l’intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ospedale di Comunità, passi avanti per la ripresa dei lavori. L’ ASL di Avellino ha formalmente richiesto al Comune di Montella tutta la documentazione necessaria, a partire dall’atto di proprietà della struttura al centro della contesa con i Padri Francescani. Un passaggio ritenuto indispensabile per sbloccare l’iter e consentire la ripartenza dell’intervento. La richiesta è emersa nel corso del tavolo istituzionale convocato presso il Palazzo di Governo dal prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che ha promosso il confronto tra le parti nel tentativo di favorire una soluzione condivisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ospedale di Comunità, l’ASL chiede gli atti di proprietà per sbloccare i lavori

