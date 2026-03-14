Caso paziente cardiopatico a Vallo della Lucania il Nursind replica al consigliere provinciale Del Mastro | Prima di parlare bisogna conoscere i fatti

Un episodio sanitario a Vallo della Lucania ha suscitato reazioni politiche dopo le dichiarazioni di un consigliere provinciale. Il Nursind ha risposto al consigliere, invitandolo a conoscere i fatti prima di commentare pubblicamente. La discussione riguarda un paziente cardiopatico coinvolto in un procedimento che ha attirato l’attenzione politica e mediatica. La questione rimane al centro del dibattito pubblico senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Prima di trasformare un episodio sanitario in un caso politico, sarebbe opportuno conoscere fino in fondo ciò che è realmente accaduto. È il senso della presa di posizione della segreteria del Nursind Salerno dopo le dichiarazioni del consigliere provinciale Modesto Del Mastro sul caso del paziente cardiopatico rimasto per alcune ore al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania prima del trasferimento al Ruggi di Salerno. «Siamo rimasti basiti dal tono e dal contenuto delle dichiarazioni del consigliere Del Mastro», afferma il segretario generale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco. «Prima di commentare vicende delicate come queste sarebbe buona regola informarsi con precisione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Sergio Costa a Vallo della Lucania: confronto sui Parchi Nazionali e del CilentoLa Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, nell’ambito del progetto FUTURA 2030 – Scuola Politica “Per la gente, tra la gente”, promuove un... Dopo i lavori di rinnovamento, riapre la filiale della Bcc Magna Grecia a Vallo della LucaniaSi è tenuta sabato la cerimonia di riapertura della Filiale di Vallo della Lucania della Bcc Magna Grecia, totalmente rinnovata nell’ambito del... Approfondimenti e contenuti su Vallo della Lucania Temi più discussi: Vallo della Lucania, paziente cardiopatico in attesa per ore al pronto soccorso; Vallo della Lucania, cardiopatico in attesa per ore; Vallo, odissea per cardiopatico al Pronto soccorso: difficoltà per trasferimento al Ruggi - Salernonotizie.it. Vallo, odissea per cardiopatico al Pronto soccorso: difficoltà per trasferimento al RuggiStampaSi è trasformata in un’odissea il trasferimento di un paziente cardiopatico dal Pronto soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania al Ruggi di Salerno. Messe a nudo – come riporta il sito we ... salernonotizie.it Paziente gravemente cardiopatico lasciato per ore al pronto soccorsoDalle prime ore di questa mattina, il Ospedale di Vallo della Lucania ha registrato una situazione di grave criticità: un paziente con problemi cardiochirurgici urgenti è rimasto in attesa per diverse ... ilfattovesuviano.it Solennità di San Giuseppe 9 - 19 marzo 2026 Vallo della Lucania - facebook.com facebook