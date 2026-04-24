Case di comunità ai privati | accordo prorogato fino al 2027 inclusa la struttura di Cordenons

Un accordo che riguarda le case di comunità affidate ai privati è stato prorogato fino al 2027. La decisione riguarda anche la struttura di Cordenons, oltre a quelle di Sacile e Maniago. La determina numero 386, pubblicata lo scorso 23 aprile dall’Azienda sociosanitaria, conferma questa scelta. La proroga si applica quindi a tutte e tre le strutture, che continueranno a essere gestite da soggetti privati.

Dopo Sacile e Maniago, anche la casa di comunità di Cordenons sarà affidata ai privati. A stabilirlo è la determina numero 386 pubblicata lo scorso 23 aprile dall'Asfo. Un provvedimento che si concentra sui servizi esternalizzati richiesti dall'azienda sanitaria nelle loro strutture. La vicenda è.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Notizie correlate

Case di Comunità, in piena attività la nuova struttura a MatiernoIn piena attività, la prima casa di comunità attivata a Salerno, nel quartiere Matierno.

Sky e WorldSBK rinnovano accordo e conferma Mondiale SuperBike fino al 2027 (anche NOW)Sky e WorldSBK annunciano un nuovo accordo: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella Casa dello Sport anche i prossimi 2 anni.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Sanità, inaugurata nuova Casa della Comunità: cosa c'è dentro, servizi e orari; Dal Ministero la bozza di Decreto per animare le Case di Comunità. Come cambiano medico di famiglia e assistenza; Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza.

La nuova Casa di Comunità ad Agrate è realtà: servizi e personale già attiviLa struttura di via Lecco apre con servizi già attivi e personale dedicato, diventando un punto di riferimento per Agrate, Caponago e Concorezzo. Le istituzioni parlano di un investimento strategico p ... mbnews.it

Inaugurata a Poggibonsi la casa di comunità, Giani: Nuovo punto di riferimento per salute e assistenzaAperta sempre, 24 ore su 24. Al suo interno i cittadini potranno trovare medici di medicina generale, un ambulatorio di cure primarie, servizi di diagnostica di base e specialisti ... intoscana.it

Primavalle: ascensore fuori uso nelle case Ater di Via Borromeo. Disabili prigionieri in casa facebook

Medici di famiglia: passaggio alle Case di comunità e stipendio, cosa cambia con il nuovo decreto x.com