Ospedale di Agropoli il Nursind al consigliere comunale Coccorullo | No alla consegna della struttura ai privati

Il consigliere comunale di Perdifumo ha espresso l’intenzione di affidare gli spazi dell’ospedale di Agropoli a una struttura privata, ipotesi che ha suscitato reazioni nel settore sanitario locale. Il sindacato Nursind Salerno ha replicato con una dichiarazione chiara, opponendosi alla consegna della struttura ai privati. La discussione riguarda le future modalità di gestione dell’ospedale e le possibili ripercussioni sulla qualità dei servizi sanitari nella zona.