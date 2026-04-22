A maggio 2026, il segno del Toro riceve influenze astrologiche significative con tre eventi principali: il Cazimi di Mercurio il 14, la Luna Nuova nel segno il 16 e l'arrivo di Marte il 18. Questi passaggi si verificano in rapida successione e sono accompagnati da un clima favorevole. Il mese si apre con queste configurazioni, che coinvolgono corpi celesti in stretta vicinanza con il segno.

L'oroscopo Toro di maggio 2026 è uno dei più favorevoli dell'anno per il segno. A pochi giorni dall'inizio del mese, il cielo si allinea con la tua natura in tre passaggi ravvicinati: il Cazimi di Mercurio il 14, la Luna Nuova nel tuo segno il 16 e l'arrivo di Marte il 18. In un'Italia che entra nel cuore della primavera, fra il ponte del 1° maggio e i primi weekend al mare, questo è il momento dell'anno in cui lavorare in silenzio e vedere finalmente i risultati crescere con costanza. Firma: Artemide – Aggiornato il 22 aprile 2026 Il mese del Toro in tre date 14 maggio – Cazimi di Mercurio in Toro: la giornata di maggiore lucidità mentale del mese, perfetta per parlare bene e decidere con precisione.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Toro di maggio 2026: il mese della fortuna fra Cazimi, Luna Nuova e Marte

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