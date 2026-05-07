Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo modello di iPhone 18 non sarà disponibile prima del 2027. Apple sembra aver pianificato un cambio di strategia per i futuri lanci, lasciando intuire che i tempi di uscita potrebbero allungarsi rispetto alle precedenti generazioni di smartphone. La data di presentazione del prossimo dispositivo potrebbe quindi essere posticipata di diversi anni rispetto alle abitudini passate.

Apple potrebbe cambiare radicalmente la strategia di lancio dei suoi smartphone a partire da iPhone 18. Secondo gli ultimi rumor provenienti da fonti molto vicine alla Mela, l’uscita di iPhone 18 sarebbe stata posticipata alla primavera del 2027 invece del tradizionale debutto autunnale. Una scelta che sarebbe legata soprattutto alla crisi globale delle memorie RAM e all’aumento dei costi dei componenti hardware, ma che “aiuta” Apple a fare il grande salto verso il doppio lancio annuale, andando così in scia a tutti i principali concorrenti. Samsung ritaglia uno spazio all'inizio dell'anno per la serie S e un lancio estivo per i pieghevoli, Google punta sull'autunno per i suoi Pixel, mentre la serie A, più economica, esce nel primo trimestre dell'anno.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ormai è certo, il nuovo iPhone 18 non uscirà prima del 2027

iPhone 18 sarà PEGGIORE di iPhone 17

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