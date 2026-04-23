iPhone 18 | Apple taglia i costi e rimanda i modelli base al 2027

Apple ha annunciato di aver spostato al 2027 il lancio dei modelli di iPhone 18 e iPhone Air 2, in un contesto in cui la carenza di chip dedicati all'intelligenza artificiale sta influenzando la produzione. La decisione coinvolge anche la riduzione dei costi, portando a un rinvio delle versioni di base previste per il prossimo anno. Questa scelta si inserisce in un quadro di riorganizzazione strategica dell'azienda.

? Cosa sapere Apple rimanda il lancio di iPhone 18 e iPhone Air 2 al 2027.. La carenza di chip per l'intelligenza artificiale costringe il produttore a tagliare i costi.. Apple pianifica un drastico cambio di rotta per la linea iPhone 18, valutando il sacrificio di componenti e materiali costruttivi nei modelli standard per frenare l’impennata dei costi di produzione. La strategia punta a contenere i prezzi di lancio, rispondendo alle difficoltà della catena di fornitura che sta faticando a gestire la domanda globale. Le indiscrezioni delineano uno scenario in cui la gerarchia tecnologica dell’azienda cambierà volto. Mentre a settembre 2026...🔗 Leggi su Ameve.eu

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