Alle 14, il programma di cronaca nera condotto da Milo Infante si è concluso per la stagione 20252026, con la puntata numero 145. La trasmissione, che quest’anno si è fermata durante il Giro d’Italia, non tornerà in onda dopo la fine della corsa ciclistica. L’appuntamento con “Ore 14” è stato quindi annunciato come un arrivederci a settembre, senza ulteriori episodi previsti nel corso dell’estate.

Per Ore 14 è già tempo dei saluti e “arrivederci a settembre”. Con la puntata odierna, la numero 145 in stagione, si è conclusa l’annata 20252026 del programma di cronaca nera condotta da Milo Infante che, a differenza dello scorso anno, non tornerà in onda una volta terminato il Giro d’Italia. Come accade ad ogni inizio maggio, la trasmissione del primo pomeriggio di Rai 2 cede la linea alla celebre Corsa Rosa, quest’anno di scena dall’8 al 31 maggio. Nel 2025, Ore 14 andò in onda per tutto il mese di giugno, andando a chiudere la stagione a luglio. Quest’anno non sarà così: la puntata di oggi, 7 maggio, conclude la stagione del programma....🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ore 14 si ferma per il Giro d’Italia e non torna. Appuntamento a settembre

100-jähriger Zeitzeuge erzählt vom 2. Weltkrieg

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