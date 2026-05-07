Ore 14 si ferma al suo posto il Giro d'Italia | Milo Infante prosegue in prima serata fino a giugno

Giovedì 7 maggio sarà trasmessa l'ultima puntata di Ore 14 prima di una pausa, secondo quanto appreso. A partire da quella data, al suo posto prenderà il via la copertura del Giro d’Italia, con Milo Infante che continuerà in prima serata fino a giugno. La trasmissione si ferma temporaneamente per lasciare spazio al grande evento sportivo, che occuperà la scena televisiva nei prossimi mesi.

Giovedì 7 maggio in onda l'ultima puntata di Ore 14 prima dello stop. Secondo quanto apprende Fanpage.it, si attende la conferma per la prossima stagione, che dovrebbe essere scontata alla luce del successo negli ascolti. Il programma di Milo Infante proseguirà con l'edizione in prima serata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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