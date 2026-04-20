Nelle prossime giornate, il palinsesto di Rai 2 subirà una modifica significativa, con la sospensione temporanea della cronaca pomeridiana. La programmazione sarà dedicata in modo speciale al Giro d’Italia, una delle più importanti competizioni ciclistiche italiane. Questa scelta comporterà l’interruzione delle trasmissioni abituali, aprendo spazio alle immagini e alle tappe della corsa a tappe che coinvolge il paese.

Il palinsesto di Rai 2 subirà una trasformazione radicale nei prossimi giorni, quando la narrazione della cronaca pomeridiana dovrà cedere il passo alla grande tradizione ciclistica. Milo Infante, che ha appena consolidato la propria leadership televisiva con numeri di ascolto straordinari, vedrà la sua striscia quotidiana Ore 14 sospesa per permettere la trasmissione del Giro d’Italia 2026, la cui partenza è fissata per l’8 maggio con arrivo a Roma il 31 maggio. I numeri del successo e la gestione dell’emergenza informativa. La decisione della Rai di riorganizzare la programmazione arriva in un momento di massima espansione per il conduttore milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai 2: Milo Infante si ferma per far spazio al Giro d’Italia

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