La trasmissione pomeridiana condotta da Milo Infante, Ore 14, si fermerà definitivamente. La decisione arriva in vista della programmazione dedicata al Giro d’Italia, che prenderà il suo posto. Nonostante gli ottimi ascolti registrati, la Rai ha comunicato che lo stop è inevitabile e che il palinsesto sarà riorganizzato per ospitare l’evento ciclistico. La trasmissione si concluderà con l’ultima puntata prevista nei prossimi giorni.

Milo Infante cala il sipario per fare posto al Giro d’Italia. La trasmissione Ore 14 condotta dal giornalista su Rai 2 si ferma per lasciare spazio alla diretta della 109esima edizione della Corsa rosa, in partenza venerdì 8 maggio. Secondo le indiscrezioni, il talk show sarà sospeso definitivamente fino alla prossima stagione televisiva e, diversamente da quanto successo nel 2025, non ripartirà a giugno. Lo stop alla trasmissione di Milo Infante I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di dedicare la fascia pomeridiana di Rai 2 alla copertura totale del Giro d’Italia 2026, al via dalla Bulgaria per poi sbarcare in Calabria il 12 maggio e percorrere tutta l’Italia in 21 tappw, con l’ormai consueto arrivo in passerella a Roma, il 31 maggio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milo Infante e Ore 14 verso lo stop, finisce la stagione pomeridiana: spazio al Giro d’Italia

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