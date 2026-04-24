Movida nuova ordinanza di Manfredi per piazza San Domenico Maggiore e dintorni | sarà valida 4 mesi

Il Comune di Napoli ha emanato una nuova ordinanza che riguarda la movida nell'area di piazza San Domenico Maggiore e zone limitrofe. La misura, firmata dal sindaco, avrà validità per quattro mesi e mira a garantire il riposo dei residenti. La decisione segue alcune sentenze del Tribunale Civile e introduce restrizioni specifiche nell’area interessata. La normativa si applica a partire dalla data di firma e rimarrà in vigore fino a nuovo provvedimento.

Al fine di tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti e in ottemperanza alle recenti sentenze del Tribunale Civile, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato una nuova ordinanza sindacale che introduce restrizioni mirate nell'area di piazza San Domenico Maggiore e zone.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, stretta sulla movida a Piazza Bellini: Manfredi firma l’ordinanza su orari e vendita di alcoliciIl sindaco Manfredi firma l'ordinanza per la movida di Piazza Bellini a Napoli: stop alla vendita di alcolici dopo le 22:30, chiusura entro... Leggi anche: Ordinanza Manfredi: nuove regole per la movida notturna a Napoli. Cambiamenti in arrivo! Aggiornamenti e dibattiti Movida piazza San Domenico, firmata ordinanzaAl fine di tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti e in ottemperanza alle recenti sentenze del tribunale civile, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato una nuova or ... ilroma.net Movida a Napoli, Manfredi firma l'ordinanza per la zona di piazza San Domenico: tutti i provvedimenti e le sanzioniAl fine di tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti e in ottemperanza alle recenti sentenze del Tribunale Civile, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ... ilmattino.it