Napoli bar e ristoranti contro l'ordinanza movida a San Domenico Maggiore | Tornerà il degrado

Nella zona di San Domenico Maggiore, i proprietari di bar, pizzerie e ristoranti hanno formato un'associazione per opporsi a un'ordinanza che limita la movida nel centro storico. In una dichiarazione, affermano che questa misura potrebbe causare desertificazione commerciale e un aumento del degrado. La questione riguarda le restrizioni imposte per regolamentare l'afflusso di persone durante le ore serali e notturne.

I titolari di bar, pizzerie e ristoranti si riuniscono in associazione contro l'ordinanza sulla movida nel centro antico: "Porterà desertificazione e degrado". Incontro mercoledì 29 in piazza.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Movida, nuova ordinanza di Manfredi per piazza San Domenico Maggiore e dintorni: sarà valida 4 mesiAl fine di tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti e in ottemperanza alle recenti sentenze del Tribunale Civile, il sindaco... Movida Napoli, in arrivo l’ordinanza per i bar di piazza Bellini: nuovi orari di chiusuraIl sindaco Gaetano Manfredi all'inaugurazione del Tar: "Pensiamo di intervenire su piazza Bellini, ma serve una norma nazionale sulla movida". Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Movida, nuova ordinanza di Manfredi per piazza San Domenico Maggiore e dintorni: sarà valida 4 mesi; Movida rumorosa, il titolare di un bar di via Paladino: Questa ordinanza non risolve il problema; Movida, nuova ordinanza stretta nel centro storico: Si chiude non oltre le 2. Napoli, bar e ristoranti contro l’ordinanza movida a San Domenico Maggiore: Tornerà il degradoI titolari di bar, pizzerie e ristoranti si riuniscono in associazione contro l'ordinanza sulla movida nel centro antico: Porterà desertificazione ... fanpage.it Si interviene sul sintomo, non sulla causa (da IlSud24.it) Leggi: https://www.ilsud24.it/2026/04/24/movida-a-napoli-ennesima-ordinanza-tampone-stretta-per-i-locali-di-san-domenico-maggiore/ - facebook.com facebook Ordinanza sindacale per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell’area di piazza San Domenico Maggiore e zone limitrofe. Nuovi orari per le attività commerciali e stop ad alcol e musica notturna. Tutte le informazioni sul sito ow.ly/SgZg50YOX3 x.com