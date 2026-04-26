Napoli bar e ristoranti contro l'ordinanza movida a San Domenico Maggiore | Tornerà il degrado

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di San Domenico Maggiore, i proprietari di bar, pizzerie e ristoranti hanno formato un'associazione per opporsi a un'ordinanza che limita la movida nel centro storico. In una dichiarazione, affermano che questa misura potrebbe causare desertificazione commerciale e un aumento del degrado. La questione riguarda le restrizioni imposte per regolamentare l'afflusso di persone durante le ore serali e notturne.

I titolari di bar, pizzerie e ristoranti si riuniscono in associazione contro l'ordinanza sulla movida nel centro antico: "Porterà desertificazione e degrado". Incontro mercoledì 29 in piazza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Movida, nuova ordinanza di Manfredi per piazza San Domenico Maggiore e dintorni: sarà valida 4 mesiAl fine di tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti e in ottemperanza alle recenti sentenze del Tribunale Civile, il sindaco...

Movida Napoli, in arrivo l’ordinanza per i bar di piazza Bellini: nuovi orari di chiusuraIl sindaco Gaetano Manfredi all'inaugurazione del Tar: "Pensiamo di intervenire su piazza Bellini, ma serve una norma nazionale sulla movida".

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Movida, nuova ordinanza di Manfredi per piazza San Domenico Maggiore e dintorni: sarà valida 4 mesi; Movida rumorosa, il titolare di un bar di via Paladino: Questa ordinanza non risolve il problema; Movida, nuova ordinanza stretta nel centro storico: Si chiude non oltre le 2.

san domenico maggiore napoli bar e ristorantiNapoli, bar e ristoranti contro l’ordinanza movida a San Domenico Maggiore: Tornerà il degradoI titolari di bar, pizzerie e ristoranti si riuniscono in associazione contro l'ordinanza sulla movida nel centro antico: Porterà desertificazione ... fanpage.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.