Cassia allarme dopo il vertice sulla sicurezza | Anas non ha i soldi per la manutenzione ordinaria

Il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte, denuncia che Anas non ha fondi sufficienti per la manutenzione ordinaria della Cassia, causando preoccupazione tra i cittadini. La causa è un vertice convocato dal prefetto di Viterbo, in cui si sono analizzate le condizioni dell’arteria, spesso soggetta a dissesti e lavori rallentati. Durante l’incontro, i rappresentanti di Anas non hanno garantito risorse adeguate, alimentando l’incertezza sul futuro della strada. La situazione resta critica e molti attendono risposte concrete.

Un confronto che lascia l'amaro in bocca e molta incertezza sul futuro della Cassia. Il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte, fa il punto dopo l'incontro convocato dal prefetto di Viterbo per discutere le criticità dell'arteria insieme ai vertici Anas. Nonostante le richieste di interventi urgenti già sollecitate su ViterboToday, l'esito del tavolo tecnico non sembra aver rassicurato il primo cittadino. Al centro del dibattito non ci sono solo le grandi opere ma la gestione quotidiana di una strada fondamentale per il territorio. Di Sorte ha espresso forte preoccupazione per le condizioni in cui versa il tratto bolsenese segnalando mancanze che vanno dalla sicurezza al semplice decoro urbano.🔗 Leggi su Viterbotoday.it "La Palermo–Sciacca strada della morte": ecco i nuovi interventi promessi, vertice Pd–Anas sulla sicurezzaIl recente incontro tra Pd e Anas ha affrontato i temi legati alla sicurezza della strada statale 624, Palermo-Sciacca. Palermo–Sciacca, ecco i nuovi interventi promessi: vertice Pd–Anas sulla sicurezzaIl tratto della strada statale 624 tra Palermo e Sciacca continua a essere oggetto di attenzione pubblica e politica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio in una palazzina sulla Cassia sud, evacuato lo stabile; Incendio sulla Cassia sud a Viterbo: palazzo evacuato, in due in ospedale | FOTO; Incendio in un appartamento sulla Cassia Sud: nessun ferito. Incidenti sulla Cassia nel Viterbese, 5 morti in un mese: il Prefetto convoca sindaci e Forze dell’ordineCinque morti in un mese sulla Cassia nel Viterbese. Il Prefetto convoca forze dell’ordine e sindaci per misure urgenti su sicurezza e viabilità. ilquotidianodellazio.it Dopo il crollo a Isola Farnese arriva il collegamento con la Cassia Bis: Inizialmente solo per i mezzi di soccorsoDomani sarò sul posto per l'ennesimo incontro con i cittadini, così da aggiornarli. Lo annuncia Daniele Torquati, presidente del XV municipio, parlando all'Adnkronos della frana che ha isolato circa ... romatoday.it Tarquinia – Ponte sulla Litoranea in condizioni critiche: allarme per la sicurezza facebook