Operazione antidroga dei carabinieri | 20 arresti sull' asse Pescara-San Severo

Una vasta operazione antidroga ha portato all’arresto di 20 persone lungo l’asse tra Pescara e San Severo, grazie a un’indagine durata mesi. I carabinieri hanno scoperto un giro di spaccio che coinvolgeva diverse persone e apriva vie di traffico tra le due città. Durante le operazioni sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e armi, e sono state eseguite perquisizioni in diversi appartamenti. Le indagini proseguono per identificare altri soggetti coinvolti.

All'alba di oggi, i militari hanno eseguito 20 misure cautelari. Per sette persone si sono aperte le porte del carcere; tra gli indagati ci sono anche alcune donne Operazione antidroga sull'asse Pescara - San Severo, dove i carabinieri hanno messo a segno una articolata operazione antidroga che ha portato, complessivamente, all'esecuzione di 20 misure cautelari. Per sette persone si sono aperte le porte del carcere; tra gli indagati ci sono anche alcune donne. Le misure sono state eseguite in tutto il territorio del Pescarese ma anche a San Severo, nel Foggiano. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Maxi operazione antidroga dei carabinieri tra Napoli e provincia: quattro arresti

Torino: vasta operazione antidroga, 6 arresti e 19 denunciati. Il blitz dei carabinieriUna vasta operazione antidroga nel Canavese ha portato all’arresto di sei persone e alla denuncia di altre 19.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Torino: vasta operazione antidroga, 6 arresti e 19 denunciati. Il blitz dei carabinieri; Operazione antidroga dei carabinieri a Palermo; Operazione antidroga nel Canavese, in azione oltre 100 militari: 19 denunciati e 6 arrestati; Marijuana nascosta nelle casse acustiche, sequestrati 66 kg di droga. Nei guai due fratelli di Asti.

Potenza, operazione antidroga. I Carabinieri scoprono stupefacenti nei pozzetti della fognatura, tre arrestiOperazione antidroga dei Carabinieri a Potenza. Tre le persone arrestate nella mattinata di ieri nel centro storico nei pressi di via Pretoria. Stando a quanto trapelato, le tre persone arrestate - di ... melandronews.it

Caserta – Operazione antidroga dei carabinieri arrestata coppia di pusher con hashish e cocainaCASERTA – Operazione antidroga nel capoluogo. A Caserta, in via Appia, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri, nel corso di un servizio di perlustrazione del terri ... ecodicaserta.it

San Valentino all’insegna della solidarietà: VAL PESCARA Protezione Civile al fianco della Mensa San Francesco Il 14 febbraio, giornata tradizionalmente dedicata all’amore, l’Associazione VAL PESCARA Protezione Civile ha scelto di viverla in modo speci - facebook.com facebook