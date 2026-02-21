Torino | vasta operazione antidroga 6 arresti e 19 denunciati Il blitz dei carabinieri
Una vasta operazione antidroga nel Canavese ha portato all'arresto di sei persone e alla denuncia di altre 19. I carabinieri hanno sequestrato diverse dosi di droga e perquisito numerose abitazioni, trovando sostanze stupefacenti nascoste in vari angoli. L'intervento è stato avviato dopo settimane di indagini e controlli mirati. Le forze dell'ordine hanno scoperto un'organizzazione attiva nella distribuzione di droga tra diversi quartieri della zona.
Una vasta operazione antidroga nel Canavese ha portato all’arresto di sei persone e alla denuncia di altre 19. L’attività, coordinata dalla Procura di Ivrea, è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ivrea con il supporto dei reparti speciali del Comando Provinciale di Torino e del Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Strambino. L’intervento è iniziato nelle prime ore dell’alba di giovedì 19 febbraio e si è concluso in serata con l’esecuzione di decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di 25 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Lapresse.it
