OpenAI lancia la voce con ragionamento GPT-5 | ecco la rivoluzione

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI ha presentato GPT-5, una versione aggiornata del suo modello di intelligenza artificiale incentrata sulla comunicazione vocale con capacità di ragionamento. La novità principale riguarda l'introduzione di una modalità Voice-to-Action, che permette agli utenti di interagire tramite comandi vocali più complessi e dinamici. Sono stati definiti cinque livelli di intensità del ragionamento vocale, che influenzeranno il modo in cui l’IA risponde e si comporta durante le conversazioni.

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? Domande chiave Come cambierà il lavoro quotidiano con la modalità Voice-to-Action?. Quali sono i cinque livelli di intensità del ragionamento vocale?. Quanto costerà l'utilizzo della Realtime API per i professionisti?. Come gestirà l'IA le interruzioni durante una conversazione complessa?.? In Breve Precisione Big Bench Audio al 96,6% con impostazione di ragionamento alta.. Finestra di contesto estesa a 128.000 token per conversazioni lunghe.. Modello Translate gestisce oltre 70 lingue in ingresso e 13 in uscita.. Costo input audio fissato a 32 dollari per milione di token.. OpenAI ha rilasciato oggi tre nuovi modelli per la gestione vocale in tempo reale che portano le capacità di ragionamento al livello di GPT-5 nelle conversazioni dirette.🔗 Leggi su Ameve.eu

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