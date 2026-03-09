Open day alla scuola d' infanzia ' Primavera di Gesù' | un viaggio nel mondo 0-3

Si è svolto l’open day alla scuola d’infanzia 'Primavera di Gesù', un evento pensato per le famiglie e i bimbi dai 0 ai 3 anni. Durante la giornata, genitori e piccoli hanno potuto visitare gli spazi della scuola, conoscere gli insegnanti e partecipare a attività dedicate. L’iniziativa ha avuto come obiettivo offrire un primo contatto con l’ambiente scolastico e le proposte educative.

L'iniziativa rappresenta un'opportunità preziosa per conoscere da vicino gli spazi educativi, i servizi offerti e le attività che caratterizzano il percorso dedicato ai bambini nella fascia 0-3 anni Un invito a salire "a bordo" per un viaggio di scoperta dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. La Scuola Nido e dell'Infanzia Primavera di Gesù, situata nel quartiere di Vecchiazzano in via Veclezio 13d, apre le sue porte in occasione dell'open day in programma sabato 14 marzo alle 15. L'iniziativa rappresenta un'opportunità preziosa per conoscere da vicino gli spazi educativi, i servizi offerti e le attività che caratterizzano il percorso dedicato ai bambini nella fascia 0-3 anni.