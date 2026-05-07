Open | arte e ricerca dialogano all' Istituto Universitario Europeo

Il 7 maggio 2026, all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, si è tenuto un evento dedicato al rapporto tra arte e ricerca. La presidente Patrizia Nanz ha sottolineato l'importanza di difendere l’identità europea in un momento di cambiamenti culturali e sociali. Durante la giornata, sono stati presentati progetti e approfondimenti su come le espressioni artistiche possano contribuire alla riflessione su temi di attualità e identità.

Firenze, 7 maggio 2026 - "Proteggere l'identità europea". Il monito della presidente Patrizia Nanz non è un' ambizione, ma la constatazione di una solida realtà: sin dalla sua fondazione, l' Istituto Universitario Europeo è stata una realtà dinamica, libera e democratica, un momento di incontro tra persone, culture e saperi diversi. Oggi che Palazzo Buontalenti è diventato crocevia di rigenerazione urbana, pratica artistica e alta formazione, l'Istituto continua ad interrogare il presente non solo attraverso il pensiero critico e le scienze sociali, ma trasformando le sue sale in spazi espositivi aperti ai linguaggi contemporanei. La mostra...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Open”: arte e ricerca dialogano all'Istituto Universitario Europeo Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate L’Istituto universitario europeo festeggia i cinquant’anniFirenze, 1 maggio 2026 – Non solo una celebrazione, ma un’occasione per interrogarsi sul futuro dell’Europa in un momento segnato da crisi e... Firenze, al Museo Galileo un incontro per i 50 anni dell’Istituto Universitario EuropeoFirenze, 7 maggio 2026 – In occasione del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo (Iue), il Museo Galileo ospita un incontro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo: tre giorni di eventi tra Firenze e Fiesole; I primi 50 anni dell'Istituto universitario europeo, in festa guardando al futuro; Firenze e Fiesole celebrano i 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo; L’Istituto universitario europeo festeggia i cinquant’anni. Open: arte e ricerca dialogano all'Istituto Universitario EuropeoA Palazzo Buontalenti la mostra curata da Sergio Risaliti e Stefania Rispoli presenta fino al 12 ottobre una serie di installazioni site-specific realizzate da vari artisti, che a partire dalle ricerc ... lanazione.it L'Istituto Universitario Europeo festeggia 50 anni: tre giorni di eventi tra Firenze e FiesoleDal 7 al 9 maggio 2026, Firenze e Fiesole accoglieranno un articolato programma di iniziative che vedrà la partecipazione di leader politici, accademici e ... gonews.it ’ ’ Anche quest’anno gli Archivi Storici dell’Unione Europea presso l’Istituto Universitario Europeo a Villa Salviati si aprono al pubblico per la Giornata dell’Europa nell’anniversario della Dichiarazione Schuman, co - facebook.com facebook