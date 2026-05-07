Open | arte e ricerca dialogano all' Istituto Universitario Europeo

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 maggio 2026, all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, si è tenuto un evento dedicato al rapporto tra arte e ricerca. La presidente Patrizia Nanz ha sottolineato l'importanza di difendere l’identità europea in un momento di cambiamenti culturali e sociali. Durante la giornata, sono stati presentati progetti e approfondimenti su come le espressioni artistiche possano contribuire alla riflessione su temi di attualità e identità.

Firenze, 7 maggio 2026 - "Proteggere l'identità europea". Il monito della presidente Patrizia Nanz non è un' ambizione, ma la constatazione di una solida realtà: sin dalla sua fondazione, l' Istituto Universitario Europeo è stata una realtà dinamica, libera e democratica, un momento di incontro tra persone, culture e saperi diversi. Oggi che Palazzo Buontalenti è diventato crocevia di rigenerazione urbana, pratica artistica e alta formazione, l'Istituto continua ad interrogare il presente non solo attraverso il pensiero critico e le scienze sociali, ma trasformando le sue sale in spazi espositivi aperti ai linguaggi contemporanei.  La mostra...🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - “Open”: arte e ricerca dialogano all'Istituto Universitario Europeo

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