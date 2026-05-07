La nuova Opel Astra del 2026 si distingue nel segmento C grazie a un'illuminazione anteriore rinnovata e a un sistema di motorizzazione che include versioni mild-hybrid e ibride plug-in. La vettura è equipaggiata con un motore che sviluppa 195 cavalli e una batteria che permette un funzionamento in modalità elettrica. Le versioni ibride combinano motore e batteria per garantire prestazioni e efficienza.

La nuova Opel Astra arriva sul mercato con un aggiornamento sostanziale, presentata in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles a gennaio 2026 e ordinabile da febbraio. La compatta di Rüsselsheim non cambia filosofia: nessuna promessa eccessiva, nessuno slogan verde di troppo. Quello che cambia, e in modo deciso, è la dotazione tecnologica, con fari adattativi da oltre 50.000 pixel che la portano ai vertici del segmento C, e una gamma di motorizzazioni ampliata che spazia dall'elettrico puro all'ibrido plug-in fino al diesel e l'attenzione al dettaglio anche per quanto riguarda il design. Una berlina e una Sports Tourer (la station wagon in linguaggio Opel) per coprire ogni esigenza, entrambe progettate, ingegnerizzate e costruite in Germania, con prezzi che partono da 32.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Opel Astra 2026 mette una nuova firma (luminosa) nel segmento C

NEW OPEL ASTRA 2026 - FIRST LOOK

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