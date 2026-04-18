Opel Astra design più grintoso E una gamma motori completa

Dopo la presentazione al Salone di Bruxelles, Opel ha messo su strada la versione rivista dell'Astra, uno dei modelli più venduti del marchio. La vettura si presenta con un design più deciso e una gamma di motori ampia, pronta a soddisfare diverse esigenze di guida. L’aggiornamento riguarda sia l’aspetto esterno che le opzioni di motorizzazione, offrendo così una versione più moderna e completa rispetto al passato.

Dopo il debutto al Salone di Bruxelles Opel porta su strada l’aggiornamento di Astra, una delle sue best-seller. Il nuovo Vizor al frontale dona personalità e al centro compare il logo del fulmime illuminato. Sempre al frontale la firma ottica è impreziosita dai fari Intelli-Lux HD, con oltre 50mila Led. Accanto alla berlina sarà disponibile la Sports Tourer, declinazione station wagon di Astra che offre anche un’abitabilità maggiorata grazie a 1.634 litri di bagagliaio. Sulla rinnovata Astra arrivano gli Intelli-Seat, le sedute ergonomiche certificate da AGR. Le novità più grandi sono però sotto pelle. Partiamo dalle conferme, con la versione Hybrid da 145 CV, frutto della combinazione di un turbo benzina da 136 CV e di un’unità elettrica da 15,6 kW e del diesel da 130 cv.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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