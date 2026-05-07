L'Italia si trova sotto osservazione internazionale a causa di problemi legati al sovraffollamento nelle carceri di Milano e Lucca, dove i dati superano il 200%. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha inoltre sollevato dubbi sulla conformità della recente normativa italiana riguardante il reato di tortura, evidenziando possibili violazioni degli standard internazionali. Questi aspetti sono al centro di un'analisi critica che coinvolge le autorità italiane e le istituzioni internazionali.

? Cosa scoprirai Come può il sovraffollamento a Milano e Lucca superare il 200%?. Perché l'ONU contesta la nuova normativa italiana sul reato di tortura?. Chi sono i responsabili delle violenze segnalate nelle carceri minorili?. Quali conseguenze avrà il memorandum con la Libia sui diritti dei migranti?.? In Breve Sovraffollamento carcerario al 138% con 63.940 detenuti per 46.331 posti disponibili.. Lucca registra sovraffollamento al 246% e Milano San Vittore al 231%.. Reato di rivolta penitenziaria introdotto dalla legge 802025 per la resistenza passiva.. Memorandum con la Libia del 2017 finanzia la guardia costiera per i respingimenti.. Il Comitato ONU contro la tortura ha pubblicato il primo maggio un rapporto di 47 paragrafi che mette sotto esame l’Italia, evidenziando criticità su carceri, respingimenti e gestione dei diritti umani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ONU: l’Italia sotto esame tra sovraffollamento carceri e tortura

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