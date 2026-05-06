L’Onu mette l’Italia alla sbarra in 47 paragrafi | carceri tortura e respingimenti nel rapporto del Comitato Cat

L’Onu ha pubblicato il rapporto sulla settima revisione periodica dell’Italia, con 47 paragrafi dedicati a vari aspetti. Tra i temi trattati ci sono le condizioni delle carceri, le pratiche di tortura e le modalità di respingimento. Il documento è stato reso pubblico il primo maggio e contiene le osservazioni finali del Comitato contro la tortura (Cat).

Il documento arriva il primo maggio. Dentro ci sono le osservazioni conclusive del Comitato Onu contro la tortura (Cat) sull’Italia, settima revisione periodica, 47 paragrafi. L’ultima volta era il 2017. In mezzo ci sono stati tre governi e la stabilizzazione di ciò che un tempo si chiamava postfascismo. A metà aprile una ventina di funzionari di Palazzo Chigi era a Ginevra, davanti alla 84esima sessione del Cat. Antigone e Medici Senza Frontiere portavano le osservazioni della società civile. La presenza governativa, insolitamente folta, segnalava che le domande sarebbero state pesanti. Non è bastata: quasi tutti i rilievi iniziali sono entrati nel documento finale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Onu mette l’Italia alla sbarra in 47 paragrafi: carceri, tortura e respingimenti nel rapporto del Comitato Cat Notizie correlate Italia sotto accusa all’ONU: carceri al limite e rischi di torturaA Ginevra, durante l’84ª sessione del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, gli esperti internazionali hanno mosso duri rilievi all’Italia... Molto duri i rilievi all’Italia del Comitato Onu contro la tortura: così sono emerse forti preoccupazioniSi è tenuta nelle scorse ore a Ginevra, all’interno della 84esima sessione del Comitato contro la tortura (CAT) delle Nazioni Unite, la...