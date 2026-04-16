Durante l’84ª sessione del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, esperti internazionali hanno criticato l’Italia per le condizioni delle sue carceri, ritenute al limite della sostenibilità, e per i rischi di violazioni dei diritti umani. Le osservazioni sono state fatte in un contesto in cui si analizzavano le modalità di trattamento dei detenuti e il rispetto degli impegni presi con la Convenzione contro la tortura.

A Ginevra, durante l’84ª sessione del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, gli esperti internazionali hanno mosso duri rilievi all’Italia per il mancato rispetto della Convenzione contro la tortura. La delegazione italiana si è trovata sotto i riflettori per questioni legate al sovraffollamento carcerario, alle condizioni dei centri di detenzione per stranieri e alla gestione dei flussi migratori. Il declino dello stato di diritto e le criticità nelle carceri. Le strutture detentive italiane sono al centro di una crescente preoccupazione internazionale. I dati evidenziano un sovraffollamento che ha raggiunto il 138%, con conseguenze dirette sulla sanità e sull’igiene all’interno degli istituti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia sotto accusa all’ONU: carceri al limite e rischi di tortura

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