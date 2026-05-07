Oneri al rialzo ok del Tar | Più entrate per il Comune grazie alle inchieste

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto i ricorsi presentati dai costruttori in merito agli oneri al rialzo, autorizzando così il Comune a incassare maggiori entrate. La decisione si inserisce in una serie di pronunciamenti giudiziari che hanno confermato le scelte dell’amministrazione riguardo agli adeguamenti degli oneri e alle modalità di recupero. La sentenza permette al Comune di proseguire con le strategie di incremento delle entrate derivanti dalle attività di edilizia.

L’ultima sentenza del Tar, nella serie di pronunciamenti che respingono ricorsi dei costruttori e approvano il nuovo corso del Comune sulle monetizzazioni, con importi dovuti ricalcolati al rialzo, riguarda il progetto " Alzaya " in via Watt 15, alla Barona, che prevede la costruzione di quattro edifici con un parco interno privato. Altre tre, dal simile impianto su un tema al centro di inchieste e anche di processi in corso come quello sulla Torre Milano in via Stresa, sono riportate nella richiesta di sequestro formulata dalla pm Marina Petruzzella e accolta nei giorni scorsi dal gip Mattia Fiorentini dell’area "di importanza archeologica e storica" in via Zecca Vecchia alle Cinque Vie, nel cuore di Milano: su quella “spianata“ era prevista la costruzione di un albergo con 199 camere a pochi passi dal Duomo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oneri al rialzo, ok del Tar: "Più entrate per il Comune grazie alle inchieste" Notizie correlate Urbanistica, non solo inchieste: il Comune alle prese con 70 ricorsi contro le nuove norme (più restrittive)Milano, 5 marzo – Tra il martello della Procura della Repubblica e l’incudine del Tribunale amministrativo regionale. Cava, estrazioni alle stelle. Il Comune rateizza gli oneriL’attività estrattiva nel polo di Settepolesini continua a essere un tassello fondamentale per l’economia e le casse comunali di Bondeno, ma non... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Oneri al rialzo, ok del Tar: Più entrate per il Comune grazie alle inchieste; Palazzo Marino vince al Tar: 2 milioni di oneri in più per il progetto di via Watt. Oneri al rialzo, ok del Tar: Più entrate per il Comune grazie alle inchiesteNegli atti una serie di sentenze, da piazzale Libia e via Trentacoste fino alla Barona. Respinti i ricorsi dei costruttori e promosso il giro di vite sulle monetizzazioni. ilgiorno.it