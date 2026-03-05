Urbanistica non solo inchieste | il Comune alle prese con 70 ricorsi contro le nuove norme più restrittive

Il Comune di Milano si trova a fronteggiare 70 ricorsi presentati contro le recenti norme urbanistiche, che sono state inasprite. La questione riguarda le nuove regole adottate dall’amministrazione comunale, mentre la Procura della Repubblica e il Tribunale amministrativo regionale seguono da vicino l’evolversi della situazione. La disputa si concentra sulle modifiche alle disposizioni urbanistiche e sulla loro applicazione.

Milano, 5 marzo – Tra il martello della Procura della Repubblica e l’incudine del Tribunale amministrativo regionale. Il Comune non deve solo far fronte ai procedimenti aperti dai pm che contestano le autorizzazioni edilizie tipo Scia per ristrutturare edifici e realizzare palazzi di altezza superiore a 25 metri, ma si scopre che deve far fronte a 70 ricorsi al Tar di soggetti – spesso imprese edilizie – che contestano l’interpretazione più restrittiva di Palazzo Marino sulla concessione di titoli edilizi adottata nel 2024 proprio alla luce delle indagini aperte della Procura contro la prassi urbanistica ultradecennale dell’amministrazione.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

