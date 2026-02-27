L’attività di estrazione nel polo di Settepolesini rimane un elemento chiave per il bilancio comunale di Bondeno, anche se il settore si confronta con le sfide legate all’aumento dei costi delle materie prime, che incidono sulla sua stabilità e sui piani di sviluppo.

L’attività estrattiva nel polo di Settepolesini continua a essere un tassello fondamentale per l’economia e le casse comunali di Bondeno, ma non senza riflettere le difficoltà che il settore produttivo sta attraversando a causa del caro-materie prime. Oneri di escavazione che vengono versate nel bilancio. Secondo l’ultima determinazione dirigenziale del 16 febbraio, l’attività di cava gestita ora dalla società Padana Escavazione Inerti s.r.l. ha registrato volumi significativi anche nel corso dell’ultimo anno. Sulla base della perizia giurata presentata dal tecnico incaricato infatti, nel 2025 sono stati estratti oltre 82.910 metri cubi di sabbia e circa 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cava, estrazioni alle stelle. Il Comune rateizza gli oneri

