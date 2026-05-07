Ondata di truffe nel Pordenese | 13 tentativi contro gli anziani

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Pordenese sono stati denunciati tredici tentativi di truffa rivolti a persone anziane. I truffatori si presentano spesso come rappresentanti di enti o autorità, creando finti allarmi di emergenze. Per convincere le vittime a consegnare oggetti di valore, utilizzano spesso situazioni di crisi o false comunicazioni di problemi familiari. Le vittime vengono quindi ingannate con metodi che sfruttano la loro vulnerabilità e la paura.

? Cosa scoprirai Come riconoscono i truffatori le vittime più vulnerabili nel Pordenese?. Quale finta emergenza usano per convincere gli anziani a consegnare gioielli?. Perché i criminali cercano di separare i coniugi durante la chiamata?. Come hanno fatto le vittime a bloccare tutti i tredici tentativi?.? In Breve Tredici tentativi avvenuti martedì 5 maggio 2026 tra Pordenone, Sacile e altri comuni.. Truffe basate su finti incidenti stradali o infortuni sul lavoro a Fiume Veneto.. Nessun colpo riuscito grazie alla prevenzione dei Carabinieri e all'allerta al 112.. I criminali cercavano denaro o gioielli usando narrazioni drammatiche su ferite di minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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