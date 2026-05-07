Il processo per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili è stato sospeso dalla Corte d'Assise di Roma, che ha disposto il trasferimento dell'imputato in una struttura psichiatrica. La decisione è stata presa durante l'udienza, in seguito alla richiesta dei legali di valutare la capacità dell'uomo di essere giudicato. La procedura rimane in sospeso fino a nuove valutazioni psichiatriche.

La prima Corte d'Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio di Villa Pamphili, in cui persero la vita la compagna e la figlia dell'imputato. La decisione è arrivata dopo l'esito della perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. I giudici hanno ritenuto necessario interrompere temporaneamente il procedimento per approfondire le condizioni dell'uomo. La Corte ha inoltre stabilito il trasferimento di Kaufmann in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio.,, L'imputato dovrà restare ricoverato sotto sorveglianza continua.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Villa Pamphili, processo sospeso per Kaufmann: i giudici dispongono il trasferimento in psichiatria

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