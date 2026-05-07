La Corte d'Assise di Roma ha deciso di sospendere il processo contro Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili, dopo aver ricevuto i risultati della consulenza psichiatrica richiesta dalla difesa. La decisione si basa sull’esito della perizia, che ha approvato il ricovero in psichiatria dell’imputato. La prossima fase sarà la valutazione della permanenza in strutture specializzate.

La Corte d'Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann - imputato per il duplice femminicidio avvenuto a Villa Pamphili - alla luce degli esiti della consulenza psichiatrica richiesta dalla difesa. La decisione è contenuta in un'ordinanza di 31 pagine con cui i giudici hanno accolto la necessità di ulteriori approfondimenti sulle condizioni mentali dell'uomo e sulla sua capacità di partecipare consapevolmente al procedimento giudiziario. Nel provvedimento i magistrati hanno stabilito il trasferimento immediato di Kaufmann in una struttura psichiatrica del Lazio, dove sarà sottoposto a monitoraggio sanitario costante e a sorveglianza continua 24 ore su 24.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Villa Pamphili, sto al processo per Kaufmann. Ok al ricovero in psichiatria

Notizie correlate

Villa Pamphili, stop al processo: ok al ricovero di Kaufmann in psichiatriaLa Corte d’Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann, imputato per il duplice femminicidio avvenuto a...

Leggi anche: Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann dichiarato incapace di partecipare al processo

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Villa Pamphili, sto al processo per Kaufmann. Ok al ricovero in psichiatriaLa Corte d’Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann - imputato per il duplice femminicidio ... iltempo.it

Delitti Villa Pamphili, Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica: processo sospesoLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitti Villa Pamphili, Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica: processo sospeso ... tg24.sky.it